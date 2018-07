Formula E, Vergne campione: "Senza parole, ci vorrà tempo per realizzare..."

14/07/2018

Jean Eric Vergne si gode il trionfo iridato dopo l'E-Prix di New York: "Sono senza parole, è una sensazione incredibile - ha detto il francese della Techeetah - Ci vorrà del tempo per realizzare. Non è stata una gara facile, ho avuto problemi con la seconda vettura e ho dovuto spingere tanto per i sorpassi. Ormai però è fatta, quello è l'importante". Deluso Sam Bird, che ha visto svanire le sue speranze iridate con il 9° posto finale: "Non avevamo efficienza, non c'era molto che potessimo fare. È un nostro limite e con il caldo fatichiamo ancora di più".