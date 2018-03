Formula E Città del Messico, Rosenqvist centra la pole

3 marzo 2018

Rosenqvist replica dunque la pole di Hong Kong e punta a riprendersi la vetta della classifica mondiale in una gara che si preannuncia emozionante e tutt'altro che scontata. Lo svedese (attualmente secondo nel mondiale) ha messo il primo mattoncino conquistando i tre punti che spettano al più veloce in qualifica, ma soprattutto potrà approfittare del fatto che il rivale Vergne partirà parecchie posizioni dietro di lui. Il francese non è riuscito a ottenere il massimo dalla sua Techeetah su un circuito anomalo per la Formula E come quello dell'Autodromo Hermanos Rodriguez, non riuscendo neanche a centrare l'ingresso in Superpole e chiudendo 7°.



Hanno sorpreso invece la Andretti di Da Costa (2° a + 0''207) e la Virgin di Lynn, capaci di entrare tra i migliori cinque grazie a un super tempo ottenuto nel Gruppo 3, ma non in grado di avvicinarsi alla strepitosa prestazione della Mahindra dello svedese. Entrambi, purtroppo, dovranno scontare una penalità in griglia: il portoghese perderà due posizioni in seguito a un controllo sul peso dopo la pole, il britannico addirittura dieci per la sostituzione del cambio. Quarto tempo per il poleman 2017 Turvey (NIO), mentre chiude con un pizzico di delusione Buemi (Renault). Il francese è solamente 5° in Superpole, dopo essere stato davanti a Rosenqvist in un combattutissimo secondo gruppo di qualifica.



Qualifica non semplice anche per il terzo in classifica mondiale Sam Bird (Virgin), che chiude 9° dietro alla Jaguar di Piquet. Ancora in grossa difficoltà il campione del mondo in carica Lucas Di Grassi, che vince il suo gruppo di qualifica (il primo) ma viene subito sbalzato fuori dalla top 5 dai piloti del secondo gruppo, scivolando poi addirittura in 12esima posizione.