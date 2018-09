Monza è una marea Rossa: alle 15.10 le Ferrari scattano dalla prima fila e sognano una doppietta

02/09/2018

Una vera e propria marea umana ha già colorato di rosso le tribune dell'Autodromo di Monza dove alle 15.10 scatta il Gp d'Italia. Le Ferrari scattano dalla prima fila: Kimi Raikkonen, autore del giro più veloce nella storia del circuito, parte dalla pole position davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel che proverà ad agguantare in fretta il comando della gara e allo stesso tempo dovrà guardarsi le spalle dalle Mercedes di Hamilton e Bottas. L'obiettivo è soprattutto quello di chiudere davanti all'inglese campione del mondo in carica che nella classifica Mondiale lo precede di 17 punti.



A Monza la Ferrari non faceva la pole position dal 2010 con Fernando Alonso, Raikkonen non ci riusciva addirittura dal 2006. La prima fila, invece, non era tutta rossa dal 2000 con Schumacher e Barrichello. Le ultime quattro pole a Monza, infine, erano state tutte firmate da Hamilton. La gara quasi certamente si "giocherà" su un'unica sosta. Decisivi, come sempre, lo scatto al via (con la prima variante che rappresenta sempre una grande incognita) e la sosta ai box. Il Mondiale, o almeno una gran parte di esso, si deciderà dalle 15.10 nel tempio di Monza.