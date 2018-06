Raikkonen: "Con le soft potevo passare Bottas"

15 aprile 2018

Kimi Raikkonen è riuscito a raddrizare la sua domenica cinese finendo al terzo posto dopo una gara tutta in salita. Il finlandese ha sfiorato anche la seconda posizione: "Mi prendo questo terzo posto perché da come si era messa nella prima parte non sembrava proprio una gara positiva. Se avessi avuto gomme soft, nel finale forse sarei riuscito ad attaccare Bottas, ero più veloce, ma quando lo avvicinavo poi non riuscivo a fare di più".



"Ho fatto una buona partenza, ma alla prima curva ho bloccato una ruota e poi ho faticato a seguire i primi - ha aggiunto il ferrarista -. La prima fase della gara non è stata facile, ma ho avuto un po' di fortuna con l'ingresso della safety car. Con le medie la macchina andava bene, ma con le soft sarei stato più veloce".



Raggiante, invece, Daniel Ricciardo che sul podio come da abitudine ha bevuto lo champagne dalla scarpa: "A quanto pare non riesco a vincere gare noiose. Certo è stata una vittoria totalmente inattesa. Ieri temevo di non entrare neanche in griglia, ma i ragazzi ai box hanno fatto un grande lavoro per farmi fare le qualifiche. Anche oggi sono stati grandi, facendoci fare il doppio pit stop in regime di safety car. È stata una mossa decisiva, che ci ha permesso di vincere". I sorpassi sulle Mercedes hanno animato la gara: "In certi casi bisogna cercare di seguire il tuo istinto. Con le gomme soft sapevo di poter andare più lungo in frenata e sono riuscito a superare Hamilton. Poi con Bottas è stata una manovra dura ma credo corretta".



Bottas, secondo, è stato sorpreso dalla safety car: "La gara stava andando piuttosto bene per noi, sembravamo forti, finché non è arrivata la safety car e le altre macchine si sono fermate. Ci siamo ritrovati nei guai. È una delusione, abbiamo dato tutto quello che avevamo, e sento che avremmo meritato la vittoria. Dopo la sosta davanti a Vettel? Mi sembrava tutto sotto controllo, non c'è stato calo grosso delle gomme, pensavo che ce l'avremmo potuta fare ma queste sono le gare".