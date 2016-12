Massa: "Sono con Valentino Rossi fino alla morte"

12 novembre 2015

A pochi giorni dal GP del Brasile, Massa ha voluto dire la sua in merito alla sfida Rossi-Marquez-Lorenzo simile, per alcuni versi, a ciò che era successo proprio a Interlagos nel 2008 con l'episodio Hamilton-Glock: "Sto con Rossi fino alla morte! Quello che è successo è stato brutto. Un aiuto contro una persona in uno sport che non è di nazionalità è assurdo. E' uno sport individuale e ognuno deve provare a fare il massimo".