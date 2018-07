Marchionne, l'uomo della rinascita Ferrari. E Fiat

21/07/2018 di LUCA BUDEL

Pullover blu indossato sopra a una camicia a quadri. Trattasi delutilizzato sempre e comunque da SergioRetaggio probabilmente di una vita basata sull’essere più che sulla forma. Papà Concezio era un maresciallo dei carabinieri abruzzese, mamma Maria istriana fuggita alla furia di Tito dopo la seconda guerra mondiale.Sergio Marchionne, 66 anni, nasce e cresce infino ai 14 anni, poi il trasferimento in, per la precisione a Toronto. 1966 l’anno che rappresenta la svolta nella vita di Marchionne. Nel gelido Canada trova tempi e modi per esaltare il suo talento su più fronti, prima di scegliere la finanza. Nel frattempo arrivano, filosofia, giurisprudenza ed economia, assieme a una capacità non comune per comprendere come gira il mondo.Nel 2003lo inserisce nel consiglio di amministrazione della FIAT. Nel 2004 Marchionne diventa amministratore delegato. Negli anni successivi riesce a ribaltare la situazione di un gruppo industriale prossimo al collasso, chiudendo lo storico accordo con la, destinato a dare vita al colosso FCA. Poi l’obiettivo di Sergio Marchionne diventa il pieno controllo dellaCi arriva – diventando presidente e amministratore delegato - con la benedizione della Exor, cassaforte della famiglia Agnelli, tra l’estate e l’autunno del 2014, mettendo fine senza troppi complimenti al ciclo ultraventennale di Luca di Montezemolo.Poi la quotazione in borsa, ovviamente nel tempio dipunto di riferimento del giovane Sergio Marchionne quando da ragazzo studiava flussi economici e finanziari all’università.