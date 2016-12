La Ferrari spreca un'occasione unica

Dopo un giro davanti a tutti c’è ancora una Mercedes. Peccato sia la Safety Car, perché nel frattempo Rosberg e Hamilton avevano disintegrato la loro domenica in una manciata di metri. Il tutto sotto lo sguardo sconsolato di Dieter Zetsche, presidente della griffe di Stoccarda, che aveva organizzato la trasferta per far festa a Barcellona dopo la bandiera a scacchi. Un suicidio agonistico perfetto, l’ideale per un party in rosso con la presenza del numero 1 Sergio Marchionne. I 300 chilometri in terra di Catalonia hanno però raccontato un’altra storia.