La domenica dei motori tra emozioni e noia

Una prestazione che ha commosso tutti, sottolineando una forza di volontà non comune. Le sequenze crudeli della 24 ore di Le Mans le ha consegnate il ritiro della Toyota a una manciata di minuti dal trionfo. Una tragedia agonistica per il Gippone, che a Le Mans ha vinto una sola volta, con la Mazda nel 1991. Fuori luogo l’esplosione di gioia degli uomini Porsche che avrebbero potuto celebrare in maniera più elegante ciò che è stato un regalo a tempo quasi scaduto. La noia è arrivata da Baku, capitale dell’Azerbaijan, città che in molti hanno scoperto in questi giorni solo grazie alla Formula 1. Ha vinto ancora una Mercedes, la Ferrari resta ancora in lista di attesa per il podio alto mentre la Red Bull è crollata. Le uniche parentesi divertenti sono state le comunicazioni radio di Hamilton e di Raikkonen, alle prese con tastini, levette e problemi tecnici in attesa di una soluzione dal muretto box. Ma questo sport dalle mille contraddizioni ammette l’utilizzo limitato delle comunicazioni. Così Hamilton ha smanettato sul volante per conto suo e Raikkonen è arrivato in fondo con i suoi dubbi. Non sarebbe meglio allora abolire del tutto il dialogo via radio pilota box e viceversa?