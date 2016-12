Il messaggio di Schumacher: "Continuate a combattere"

17 dicembre 2016

"Keep fighting", continua a combattere. La famiglia e lo staff di Schumacher hanno deciso di sbarcare su Twitter con un account legato al campione tedesco, immobilizzato dopo una caduta sugli sci avvenuta tre anni fa. Sabine Kehm , storica portavoce dell'ex pilota, spiega l'iniziativa: "'The Keep Fight' mira a unire le persone che si ispirano alla carriera e al carattere di Michael, per incoraggiarli a continuare a combattere e a non mollare mai".

Spiega la Kehm: "L'obiettivo è quello di diffondere l'energia positiva che i sostenitori di Michael hanno espresso a lui e alla famiglia Schumacher in tanti anni, e cerca di incanalare questa energia positiva come una forza per il bene". L'iniziativa è gestita dalla MS Office e #TeamMichael per conto della famiglia Schumacher.



A proposito delle condizioni di salute del tedesco, Sabine Kehm ricorda che non si tratta di "un argomento pubblico e così continuerà a non esserci alcun commento in proposito. Questo anche perché dobbiamo proteggere la sua sfera intima. Dal punto di vista legale e nel lungo periodo, ogni dichiarazione relativa alla sua salute diminuirebbe l'estensione della sua sfera privata. Siamo consapevoli che questo può essere difficile per alcune persone da capire, ma lo facciamo con pieno impegno seguendo gli intendimenti di Michael e possiamo solo dire grazie alle persone per la loro comprensione". Sul desiderio dei tifosi di conoscere le condizioni dell'ex pilota: "Michael - ricorda la sua storica portavoce - è sempre stato molto geloso della sua privacy, anche nei momenti di maggior successo della sua carriera. Ha sempre fatto in modo che ci fosse una linea chiara e distinta tra il suo personaggio pubblico e la sua vita privata. Ora stiamo celebrando la fedelta' dei tifosi con una serie di iniziative, tra cui mostre, social media e ora 'Keep Fighting'. La maggior parte dei tifosi hanno espresso il loro apprezzamento e hanno abbracciato queste iniziative".