Formula1, il nuovo format qualifiche slitta a maggio

27 febbraio 2016

La rivoluzione delle qualifiche in Formula 1 non partirà dal primo Gran Premio di stagione, ma solo dal prossimo 15 maggio, sul circuito di Montmelò. A svelarlo il patron del circus, Bernie Ecclestone: "Volevamo partisse da subito, ma il software di gestione del cronometraggio non sarà pronto per quella data e quindi il nuovo format scatterà presumibilmente in Spagna, mentre in Australia si procederà con la solita qualifica".