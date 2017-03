Formula 1, Webber: "Alonso può lasciare subito la McLaren"

27 marzo 2017

"Fernando Alonso potrebbe non finire la stagione con la McLaren", rivelazione bomba di Mark Webber. L'ex pilota Formula 1 è molto amico del pilota spagnolo: "È frustrato per la situazione. Fernando non è qui per correre per il sesto o il settimo posto. Non è interessato ai punti, vuole lottare per il podio. Forse Vandoorne avrà presto un nuovo compagno di squadra", ha detto ai belgi di Sporza. Il Mondiale di Alonso e della McLaren, infatti, non è iniziato nel migliore dei modi con il ritiro in Australia con il sucessivo sfogo: "Una macchina scarsa...".