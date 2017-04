Ferrari, Vettel: "Siamo forti ma teniamo i piedi per terra"

27 aprile 2017

Sebastian Vettel è carico e molto motivato in vista del gran premio di Russia a Sochi dove arriva da leader del mondiale dopo le vittorie in Australia e in Bahrain. "Finora siamo davvero contenti ma mi pare che di obiettivi raggiunti siamo ancora a zero. E dunque piedi per terra", ha detto il tedesco della Ferrari che è consapevole del fatto che le Mercedes saranno agguerrite e vogliose di un immediato riscatto.

Seb sa che bisogna far bene a partire dalla qualifica per poter lottare con le Frecce d'Argento: "Non solo la qualifica, anche in gara le Mercedes saranno molto competitive. Però ci sono un paio di curve in cui eravamo forti l'anno scorso e siccome il dna della macchina per certi versi è similare, pur con le regole cambiate, penso che dovremmo essere forti anche quest'anno. Come pure in un altro paio di punti eravamo carenti e invece contiamo di essere forti quest'anno".



Vettel è forte ed è consapevole del fatto che la SF70-H è molto competitiva, anche se non bisogna rilassarsi: "Direi che fin dai primi test abbiamo visto un'ottima macchina, con poche cose di cui lamentarsi. Ma l'aspetto chiave sarà continuare a svilupparla bene durante la stagione, le prime tre gare sono state positive ma c'è ancora molta strada da fare, ci sono un paio di cose che dobbiamo migliorare, sappiamo come".