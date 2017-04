Ferrari, Vettel: "In Bahrain serve buon feeling con auto e freni"

13 aprile 2017

In Bahrain, Vettel ha già ottenuto due vittorie in carriera (nel 2012 e nel 2013) quando era alla guida della Red Bull. La Ferrari, invece, non trionfa a Manama dal 2010 con Fernando Alonso. Seb sa che per disputare una grande gara servirà porre particolare attenzione all'impianto frenante: "Ci sono numerosi punti in cui si usano molto i freni lungo il tracciato. In particolare bisogna cercare di frenare tardi per tirare fuori il meglio - prosegue il tedesco -. Poi ci sono alcune caratteristiche proprie del Bahrain come curva 10, molto famosa dove può succedere che si blocchi l'anteriore e si vada larghi".



Diversi, secondo il tedesco della Rossa, sono i fattori da tenere sotto osservazione in vista della gara: "Ci sono un paio di curve in cui bisogna stare molto attenti e poi ci sono da tenere in considerazione le condizioni e le temperature. Le qualifiche e la gara iniziano più tardi rispetto a quanto succedeva qualche anno fa. La pista sta cambiando molto. Ovviamente avremo bisogno anche di un buon motore". C'è spazio, infine, per una considerazione sull'ultimo Gran Premio, disputato domenica scorsa a Shanghai: "In Cina abbiamo fatto una bellissima gara, l'abbiamo gestita molto bene, siamo rimasti calmi - conclude Vettel -. Siamo passati dall'essere nelle retrovie fino al secondo posto".