Ferrari, Vettel: "A Singapore avremo una bella occasione"

15 settembre 2016

Non poteva ovviamente mancare una considerazione sull'annata in corso, fin qui piuttosto deludente per risultati e prestazioni. L'ultimo successo di Seb risale proprio al GP Singapore dello scorso anno: "È vero che la stagione sin qui non è stata grande ma non è nemmeno così brutta, una stagione orribile come alcuni la vorrebbero dipingere - precisa il tedesco -. Siamo i primi a fare autocritica perché non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Stavamo chiudendo il divario nel 2015 e purtroppo quel divario oggi è ancora lì. A volte è più grosso, a volte è più piccolo, ma quel divario c'è ancora. Se ho fiducia che vinceremo gare in futuro? Al 100%".



Un divario dalle Mercedes che appare difficile ma non impossibile da colmare per la Ferrari. La pensa così anche Kimi Raikkonen che resta comunque prudente in vista della gara: "Siamo cresciuti rispetto al 2015, ma chiaramente gli altri sono cresciuti molto di più, bisogna riconoscerlo. Però stiamo facendo le cose giuste, ne sono sicuro, abbiamo grandi persone in squadra e c'è una bella atmosfera - afferma il finlandese -. Manca un po' di la velocità".