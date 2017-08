Ferrari: Raikkonen, l'usato sicuro

La Ferrari punta ancora su Raikkonen, proseguendo nella politica dell’usato sicuro. Un accordo che rappresenta il primo passo verso il rinnovo di Vettel. Già perché Kimi rappresenta il compagno di squadra ideale di ogni pilota, parla poco e raramente è fonte di polemiche. Senza dimenticare che “iceman” è l’ultimo uomo ad aver messo l’autografo in rosso sul mondiale, 2007 l’anno. Insomma a Maranello non hanno voluto rischiare l’ingaggio di un giovane talento come Charles Leclerc, che appartiene alla Ferrari Academy e che sta dominando il campionato di Formula 2 con una facilità imbarazzante, dopo aver fatto lo stesso in GP3 nel 2016. Esclusa invece a priori la candidatura di Antonio Giovinazzi, terzo pilota del cavallino, che rischia - come già accaduto a tanti dei suoi colleghi – di proseguire la carriera tra test (pochissimi) e simulatore. Paiono sempre più lontani i tempi di Enzo Ferrari. Il Drake ebbe il coraggio di dare una Ferrari a un ragazzo che aveva corso appena una gara in Formula 1 con la McLaren. Si chiamava Gilles Villeneuve, correva l’anno 1977.