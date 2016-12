F1, Yas Marina: Hamilton-Rosberg quasi alla pari

25 novembre 2016

Nella seconda sessione di libere sul circuito di Yas Marina è ancora Lewis Hamilton a siglare il tempo più veloce (1'40"861). Nico Rosberg però si avvicina sensibilmente e chiude a soli 79 millesimi di ritardo. Grande balzo in avanti anche per Sebastian Vettel , terzo a +0.269, ma il tedesco si deve fermare nel finale per la rottura del cambio. Dietro il ferrarista ci sono le due Red Bull e poi Kimi Raikkonen a sei decimi.

La situazione si riequilibra tra i due pretendenti al titolo con Nico Rosberg che mangia qualche decimo a Hamilton portandosi a pochi millesimi. La notizia meno buona per il tedesco è che con il calare della notte e l'abbassarsi delle temperature, il gap delle Mercedes con i concorrenti si riduce, grazie soprattutto alla Ferrari. La monoposto di Maranello si conferma molto competitiva con queste condizioni climatiche e Vettel riesce a mettersi alle spalle entrambe le Red Bull. Max Verstappen precede ancora una volta il compagno di squadra, ma stavolta di solo un millesimo. Chiude il gruppo dei primi sei Kimi Raikkonen a +0.603.



La Ferrari spinge, sogna il podio all'ultima occasione dell'anno, ma deve fare i conti con l'ennesimo problema al cambio. Fortunatamente siamo solo a venerdì e non ci saranno penalizzazioni, ma quest'anno la componente ha dato troppi problemi mostrando un difetto all'origine. Ancora più preoccupanti sono le forature della Toro Rosso, Kvyat buca i suoi pneumatici sia nella prima che nella seconda sessione di libere, dove rischia anche di finire a muro. E' la quinta foratura nelle ultime tre gare per la scuderia italiana, che mostra pericolosi problemi di affidabilità. Nonostante questo la FIA non è voluta intervenire.



Per quanto riguarda il passo gara la Red Bull si è dimostrata la macchina più avanti nel lavoro in pista e per Rosberg è un altro piccolo campanello di allarme. Siamo solo a venerdì, ma finora il podio che permetterebbe a Nico di diventare campione, non è assolutamente già scritto.