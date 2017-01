F1, visita segreta di Bottas alla Mercedes

31 dicembre 2016

Ecco l'ultimo tassello che confemra come sarà Valtteri Bottas il sostituto di Nico Rosberg. Il finlandese avrebbe visitato in gran segreto la Mercedes, che lo affiancherà a Lewis Hamilton. A rivelare il blitz è stato "Motorsport.com", secondo cui Bottas sarebbe stato nel quartier generale delle "Frecce d'Argento" a Brackley prima di Natale e avrebbe anche provato il posto di guida della monoposto per il 2017.