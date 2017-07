F1, Vettel: "Mercedes veloce, noi dobbiamo migliorare"

14 luglio 2017

E' un Sebastian Vettel sereno quello che commenta la prima giornata di prove a Silverstone. "E' stata una giornata di alti e bassi, la macchina non andava bene all'inizio, ma poi è migliorata. Certo, la Mercedes qui è molto veloce", ha detto il ferrarista. Sul nuovo cupolino protettivo: "Non mi è piaciuto, la visione è distorta e appannata. Non è positivo e poi mi arrivava un contraccolpo di aria che mi spingeva in avanti".

"Adesso dovremo migliorare il bilanciamento della macchina, che tende a scivolare un po'. La Mercedes? Non è una sorpresa", ha aggiunto.



Meglio di Vettel, comunque, ha fatto Kimi Raikkonen. "In mattinata non è andata tanto male, anche perché abbiamo fatto solo pochi giri e le condizioni erano diverse dal pomeriggio. Ad ogni modo è stata una giornata discreta, sarebbe potuta andare meglio, ma alla fine non sono successe cose strane", le sue parole. Per "Iceman" sarà decisiva, come sempre, la gara: "Sabato sarà diverso e noi dobbiamo fare del nostro meglio e migliorare, anche se non so se sarà sufficiente, vedremo domenica".