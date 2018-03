F1, Vettel: "Grande vittoria, anche se con un po' di fortuna"

25 marzo 2018

"Grande gara ragazzi, grazie. Bella strategia. Grande lavoro, ma c'è ancora lavoro da fare". Non ha aspettato di togliersi il casco Sebastian Vettel per festeggiare la vittoria di Melbourne. Il tedesco della Ferrari poi ha ammesso: "E' andata piuttosto bene, abbiamo avuto un po' di fortuna però mi sono davvero divertito. Portiamo un'altra vittoria e un'altra bandiera a Maranello, ma noi ne vogliamo molte di più".

"Speravo di fare una partenza migliore, poi ho faticato con le gomme nel primo stint e ho perso un po' di contatto da Lewis e Kimi. Sono riuscito ad andare davanti ed era difficile poi sorpassarmi, Lewis ha tenuto la pressione alta, ma mi sono potuto godere gli ultimi giri", ha aggiunto. E adesso si puà guardare al resto della stagione con ottimismo: "La macchina dà buone sensazioni, tutti sappiamo che quando la vettura non risponde bene è più complicato. Però sicuramente questa vittoria ci dà una bella motivazione per le prossime settimane".



Sul podio è salito anche Kimi Raikkonen, che però poteva e voleva qualcosa di più del terzo posto. "E' stata una gara positiva, non abbiamo tratto il massimo di quello che potevamo, però la fortuna l'ha avuta Seb e quindi abbiamo portato a casa la vittoria. E' difficile superare qui, ho cercato semplicemente di tenere il ritmo per far qualcosa ai pit stop. Ci teniamo stretti il terzo posto, avevamo un po' di pressione dalla Red Bull verso la fine, ma comunque mi tengo stretto il terzo posto. Siamo contenti della macchina", le parole del finlandese, a lungo secondo.