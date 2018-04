F1, Vettel: "Giro pulito, ottimista per la gara"

7 aprile 2018

"Quando la macchina risponde bene a tutto quello che vuoi è un piacere. In Australia è stata un po' una lotta, ora abbiamo trovato il bilanciamento giusto, siamo migliorati già venerdì e anche se non era semplice la macchina ha reagito. Al momento sono contento, abbiamo avuto qualche problemino in mattinata, ma guardiamo alla gara", ha aggiunto.



Deluso, e non potrebbe essere altrimenti, Kimi Raikkonen, che aveva assaporato a lungo la pole. "Sicuramente non è il risultato ideale. Nel mio ultimo tentativo ho trovato traffico, devo accontentarmi. Quella della domenica è la giornata più importante, vedremo cosa riusciremo a ottenere", le sue parole.



C'è preoccupazione alla Mercedes anche se il distacco rimediato da Valtteri Bottas è di due decimi: "Il giro mi è sembrato buono, sono andato migliorando nel Q3 quando devi mettere tutti i pezzi insieme. Però purtroppo le Ferrari erano troppo veloci, dobbiamo accontentarci di questo. Credo che sarà una gara molto equilibrata, ci saranno anche le Red Bull che verranno da dietro con Verstappen e Ricciardo, sarà interessante". Ancora più dimesso è Lewis Hamilton, che non punta nemmeno a salire sul podio. "E' andata piuttosto bene, le Ferrari semplicemente sono state più veloci per tutto il weekend. Credo sarà difficile raggiungere le prime cinque posizioni però quello sarà l'obiettivo. Cercherò di ottenere il maggior numero di punti possibili, anche se la penalità non aiuta. Qui c'è una zona Drs più lunga, ma penso sarà difficile avvicinarsi alle macchine davanti".