F1, Vettel ci crede: "La Ferrari ci permette di competere quest'anno" "Noi ci siamo, siamo qui per lottare". Arrivabene: "E' un successo di tutti"

26 marzo 2017

E' un Sebastian Vettel al settimo cielo quello che sale sul podio di Melbourne. "E' stato un GP fantastico, folle in senso positivo vedere tutte queste bandiere rosse, la macchina è divertente da guidare, è stata una giornata bellissima. Noi ci siamo, siamo qui per lottare. Abbiamo fatto un lavoro eccellente, la Ferrari ci permette di competere quest'anno, è molto divertente da guidare, oggi avrei potuto continuare a guidare per sempre", ha detto.

"Abbiamo capito fin dall'inizio che avevamo un buon passo e potevamo tenere il passo di Hamilton. Ho faticato un po' ma sapevo che, se fosse successo qualcosa con la prima sosta, avrei dovuto dimostrare di essere pronto. Ho cercato soltanto di tenere duro, ero un pochino arrabbiato al ritorno dalla sosta. Avevo Verstappen alle costole e Hamilton vicino, ma sono riuscito a tenermi davanti e questo è stato cruciale per la nostra squadra. Sono riuscito a tenere il mio passo e mi sono destreggiato bene nel traffico. Si è potuto sempre spingere e questo è molto bello per un pilota, anche se Hamilton ha iniziato meglio", ha aggiunto raccontando la sua gara.

RAIKKONEN: "DELUSO, NON PREOCCUPATO Kimi Raikkonen non ha vissuto una domenica entusiasmante, ma pensa positivo. "Con il primo set di gomme abbiamo faticato un pochino, con le soft la macchina si è comportata meglio. Sappiamo quello che dobbiamo fare per rendere la gara più vicina al mio stile. E' un po' deludente il quarto posto, ma non sono molto preoccupato. La vittoria di Vettel? Grandioso per il team. A livello personale, sono un pochino deluso ma abbiamo concluso la gara e messo a segno dei punti. Abbiamo un buon pacchetto. Se sistemiamo delle cose, possiamo fare ancora meglio", ha raccontato.

ARRIVABENE: "SUCCESSO DI TUTTI" Felice, ma con i piedi per terra, il team principal Maurizio Arrivabene. "E' un successo di tutti perché la Ferrari è di tutti. Sono contento per tutti i ragazzi per la squadra che ha lavorato con grande modestia, umiltà, professionalità. Soprattutto per quelli a casa ma anche quelli che sono qui. La Ferrari è di tutti e questo è un successo di tutti. Un week end perfetto? Il week end perfetto è quando si portano due piloti sul podio", ha detto.

