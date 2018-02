F1, Vettel: "Basta ombrelline? Scelta ridicola"

3 febbraio 2018

La scelta di Liberty Media di togliere le ombrelline continua a far discutere, critiche pesanti sono arrivate proprio da chi fa parte del circus. In particolare Niki Lauda e Sebastian Vettel hanno commentato pesantemente la scelta di Ross Brawn definendola ridicola e da idioti. Anche il team principal Ferrari Maurizio Arrivabene ha giudicato negativamente: "Forse dovrebbero pensare a cose più importanti".



Il presidente non esecutivo della Mercedes è stato il più duro: "Come si può essere così idioti? È una decisione contro le donne, l'emancipazione non c'entra - ha detto al Der Standard -. Basterebbe vestirle un po' di più. Penso sia un gran peccato eliminare una tradizione della Formula Uno, soprattutto perché tutto questo non favorisce il genere femminile. Le grid girl fanno parte della Formula 1 e dovrebbero farlo anche in futuro. Le “ombrelline” sono una cosa, donne in carriera un'altra. Se proseguiamo su questa strada, presto non ci saranno neanche più le cheerleader negli Usa".



Dall'austriaco al tedesco della Ferrari: "Credo che siano cose che non debbano cambiare e questa era una di quelle. È una bella tradizione e non si dovrebbe interromepere. Una scelta ridicola", il commento a Kolner Express. Poche parole, ma il circus non ha apprezzato la decisione di Liberty Media. Nel paddock di Melbourne tutti saranno più spaesati, con chi festeggeranno i piloti sul podio? Al momento, però, non è previsto nessun passo indietro.