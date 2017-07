F1 Ungheria, Ricciardo: "Con questi aggiornamenti andiamo forte"

28 luglio 2017

Daniel Ricciardo non nasconde l'entusiasmo dopo un venerdì di prove libere vissuto da assoluto dominatore sul circuito dell'Hungaroring: "Oggi è stata una grande giornata - ha detto l'australiano al termine della FP2 - Con questi nuovi aggiornamenti la Red Bull va veramente forte, sento più aderenza e più bilanciamento sulla vettura. Vincere domenica? Avremo una battaglia davanti a noi, ma se continuiamo così è possibile"

Daniel mantiene comunque qualche riserva sul passo gara: "Sì, lì c'è ancora qualcosa da migliorare. Le gomme si scaldano molta e probabilmente, viste le previsioni, in gara sarà anche peggio. Dovremo gestire al meglio gli pneumatici".



Sulla stessa linea di pensiero anche il compagno di team Verstappen, che però ha chiuso in sesta posizione il secondo turno di libere: "Oggi l'inizio è stato difficile, ho faticato col bilanciamento. Poi verso la fine è andata meglio, ma gli incidenti e le bandiere rosse mi hanno un po' limitato. Questa è comunque una Red Bull migliore, sento più aderenza e i tempi lo riflettono. Ferrari e Mercedes? Potremmo esserci avvicinati, ma penso che domani Lewis sarà ancora davanti. Speriamo di dargli filo da torcere in gara".