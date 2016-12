F1, test Silverstone: Raikkonen davanti a tutti

13 luglio 2016

Un mercoledì incoraggiante per la Ferrari. A Silverstone Kimi Raikkonen chiude in prima posizione l'ultima sessione stagionale di test: il finlandese mette tutti in fila in 1'30"665, tempo di due decimi migliore rispetto a quello fatto registrare proprio in Inghilterra nelle qualifiche di sabato scorso. Alle sue spalle Esteban Ocon, che girava al posto di Hamilton e Rosberg su Mercedes, mentre in terza posizione si piazza la Red Bull di Pierre Gasly.

Il più veloce è Raikkonen, il più performante è Ocon. Se la Ferrari si piazza in prima posizione con un giro pomeridiano su soft del finlandese, la Mercedes lavora sul fondo col suo collaudatore, che mette in fila ben 139 giri contro i 103 di Kimi. La Ferrari si riscopre la più veloce su un circuito che solo domenica scorsa non le aveva certo regalato soddisfazioni: magra consolazione per i tifosi della Rossa, ma il giro veloce serve quantomeno per confermare il buono stato di forma di un Raikkonen che nella classifica Mondiale precede addirittura Vettel.



Lo strapotere Mercedes è evidente e non c'era certo bisogno di questi test per misurarlo. A impressionare è la voglia della scuderia di Brackley di continuare a migliorarsi, anche lasciando a riposo i suoi piloti e lanciando il 19enne francese Ocon. E non solo con lui, visto che per 127 giri c'è in pista anche l'altro collaudatore delle Frecce d'argento, Pascal Wehrlein. Terzo posto per Gasly su Red Bull a + 0"764 da Raikkonen, poi la Force India di Nikita Mazepin (+ 0"896) e la McLaren di Stoffel Vandoorne (+ 1"099).