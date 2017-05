F1 Spagna, le pagelle del Montmelò

Vettel 9

Gran partenza, dove lascia sul posto Hamilton come fosse un Gp2. Sorpasso di talento e odio su Bottas, con una finta che neanche i crossover di Kyrie Irving. Poi il sangue ghiacciato e la faccia da Tyson del giro 38, quando esce dal pit e non alza il destro di un millimetro, tenendo dietro Lewis. Strategia migliorabile? Annosa e solita domanda priva di risposta netta: ottimo segnale, piuttosto, la stizza nel misunderstanding con il doppiaggio di Massa. Segno che il ragazzo scalpita, altro che calcoli mondiali. In debito con la squadra per il lavoro pazzesco del sabato, forse un pizzico in credito per la strategia.



Hamilton 9

"Ragazzi chiudere il gap co' ste gomme..?!" Ha del poetico (poesia dialettale, alla Cecco Angiolieri) il team radio di Lewis al giro 32, quando con gomme più lente gli viene chiesto di essere più veloce. Anche per lui il giro 38 è un concentrato di talento e cattiveria. Chi ha ragione? Entrambi. Una rovesciata all'incrocio, invece, il sorpasso su Seb a 335 all'esterno (a 335 all'esterno) che cancella il singhiozzo al via. Non è paziente - ma necessariamente lo diventa - a metà gara, poi raccoglie una vittoria firmata da lui e timbrata dal team o forse il contrario.



Raikkonen sv

Non ha la fortuna, il tempismo, il karma per schivare i casini al via: preso da Bottas, prende Verstappen. Miagola qualcosa ai microfoni, ruggisce - forse - dentro di sè. Sotto la tuta ha la maglia di Balotelli: Why always me? Bottas 5 Taglia fuori Vettel, da ottimo gregario,lo rallenta e gli fa ribollire sangue e gomme (per l'incacchiatura e i flussi aerodinamici) prima di arrendersi e vederlo passare. L'inquadratura successiva che riesce ad attirare è quella del motore-barbeque. Ma fin che c'era: concreto e umile.



Sainz 7

Fa divertire nella cattiveria digrignante con cui maneggia il pomeriggio. Non male quando si butta sull'erba all'uscita dal pit per provarle tutte e provare a passare. Ci piace molto nel raikkoniano "Let me alone". Bisognerebbe vederlo con un mezzo più convincente.



Alonso 7

Per i pochi scettici rimasti, Alonso ricorda di essere Alonso (nonostante tutto), ad esempio con il ruota a ruota su Kvyat per la miserrima 13esima posizione. Poi, certo, si vede sfilare agile da Erickson perchè i cromosomi di Fernando, questa McLaren non li ha mai avuti e chissà se mai li avrà. Il passo alla fine non c'è, lui gioca tra i meandri dei consumi gomma per cavare qualcosa, ma ha voglia, la solita voglia. Anche quella di prendere un volo per gli States con la tuta ancora addosso, per andare a prendere un volante nuovo di zecca. Stimabile.



Operazione simpatia

Voto 10 o voto zero ai nuovi capi della F1 che prelevano il bambino piangente e lo portano - a favore di telecamere - da Kimi. Voto 10 se non ci leggete niente di strumentale, voto zero se siete convinti che sia una mega campagna elettorale superdemagogica in mondovisione. Mah...