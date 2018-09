F1 Singapore, Vettel: "Qualifica confusa e pasticciata"

15/09/2018

Grande delusione nelle parole di Sebastian Vettel dopo il 3° in qualifica a Singapore: "Non il risultato ideale - ha detto il ferrarista - Sono state qualifiche confuse e pasticciate, il distacco è molto ampio e non potevamo fare meglio del terzo posto. Gli altri sono stati migliori di noi". Giornata no anche per Raikkonen : "Le gomme hanno faticato dopo essersi comportate in maniera lineare tutto il weekend, non so cosa sia successo".

Seb ha avuto problemi di traffico, ma non cerca alibi: "Il giro d’uscita non è l’ideale quando devi gareggiare con gli altri per posizionarti bene. Abbiamo fatto due tentativi e nessuno dei due è stato sufficiente, non ho fatto il giro che volevo. Non posso essere contento, ma la gara è una cosa diversa e noi pensiamo di avere una buona macchina".



Anche Kimi non cerca scuse: "Non è stato un problema il traffico, però le gomme hanno fatto improvvisamente più fatica, dopo che nelle libere era andato tutto liscio. Il problema è che la gente guarda molto alle libere, ma le qualifiche sono un'altra cosa. Il gap? È molto elevato, in circuiti come questi appena hai difficoltà cresce molto rapidamente. Non ho idea di come potrà essere il passo, non ha senso parlarne, lo scopriremo domani. Sicuramente sarà una gara lunga".