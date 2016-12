F1, Rosberg: "Voglio ridurre il gap con Hamilton"

3 settembre 2015

"Voglio ridurre il gap con Hamilton a partire da domenica". Sembra avere le idee ben chiare Nico Rosberg . Il pilota della Mercedes , intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione del GP d'Italia a Monza , insegue di 28 punti nella classifica Mondiale l'inglese compagno di scuderia: "La differenza di punti non è quella che immaginavo in questo punto della stagione ma a separarci è poco più di un successo".

La settimana di Rosberg è stata allietata dalla nascita della prima figlia: "E' stata un'esperienza eccitante e intensa. Grande rispetto per tutte le mamme del mondo". Dopo il GP di Spa in Belgio a tenere banco è stata la polemica seguita alla rottura dello pneumatico che ha rovinato la gara di Sebastian Vettel. La Pirelli in queste due settimane ha indagato a fondo sull'incidente e Rosberg è soddisfatto: "Sono contento, qui guideremo in sicurezza".

Presente in conferenza stampa anche Felipe Massa. Il brasiliano della Williams vuole giocarsi tutte le carte nella speranza di conquistare un clamoroso successo: "Il nostro sogno è quello di riuscire a vincere la corsa". Mentre sulle indagini della Pirelli, Massa afferma: "Noi piloti siamo disposti a rischiare ma in sicurezza. Vogliamo ogni volta auto e gomme sempre più sicure".