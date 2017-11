F1, Rosberg shock: "Hamilton sta pensando al ritiro"

28 novembre 2017

Potrebbe esserci un altro colpo di scena in vista nel mondo della F1 . Magari non a brevissimo, ma la "bomba" potrebbe deflagare nel giro di pochi mesi. Secondo Nico Rosberg , infatti, Lewis Hamilton starebbe pensando al ritiro. Un po' come ha fatto lo stesso pilota tedesco, che ha appeso il casco al chiodo lo scorso anno subito dopo aver vinto il titolo. "Per me Lewis Hamilton sta pensando al ritiro", ha detto l'ex compagno di team all'agenzia Dpa.

"Quest'anno mi ha detto che non vuole più passare tanto tempo a viaggiare. Una frase che non mi avrebbe detto se non gli fosse già balenata un po' l'idea di abbandonare le gare. Con queste lunghe stagioni, rimanere in Formula 1 sarà sempre più difficile ed estenuante“, ha spiegato lo stesso Rosberg.



Hamilton il 7 gennaio compirà 33 anni, ha in bacheca quattro campionati del mondo e non sarebbe una sorpresa se dovesse decidere di lasciare il circus, magari dopo aver centrato il quo quinto alloro. Andarsene da vincente non è facile, ma il fatto che il suo contratto scada proprio al termine del 2018 e finora non sia ancora arrivato il rinnovo, tiene aperte le porte per un clamoroso annuncio.