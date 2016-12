F1, Pirelli resta fornitore fino al 2019

11 ottobre 2015

La Pirelli resterà in Formula 1 fino al 2019. Il fornitore unico di pneumatici per il Circus ha infatti concluso un accordo commerciale anche per il periodo 2017-2019. "Siamo lieti di confermare - ha detto Paul Hembery, direttore Motorsport Pirelli - che abbiamo raggiunto un accordo commerciale con Bernie Ecclestone per restare in F1 per il periodo 2017-2019".