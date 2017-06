F1, pagelle Azerbaigian: Ricciardo da 8, Hamilton meglio di Vettel

DANIEL RICCIARDO – VOTO 8 Nella gara più assurda del mondo ha il merito di non perdere mai il controllo della situazione. Il fattore C gli permette di mettere in pista una rimonta alla quale non avrebbe creduto nessuno, lui per primo.

VALTTERI BOTTAS – VOTO 6,5

Al via distrugge subito la corsa di Raikkonen e rischia di compromettere pure la sua. Poi lo sviluppo caotico della corsa lo proietta in zona podio. Bravo lui a crederci e ottimo il colpo di reni sul trauardo che gli ha permesso di agguantare la piazza due.



LANCE STROLL – VOTO 7

Massacrato dalla critica il giovanotto replica ai suoi detrattori con una gara sontuosa. Vero è che la Williams, come stava dimostrando Massa, a Baku volava. Sul traguardo gli è mancata l’esperienza necessaria per tener dietro la Mercedes di Bottas.



LEWIS HAMILTON – VOTO 7,5

I commissari lo hanno assolto per il presunto agguato nei confronti di Vettel. Restano i dubbi su una manovra che definire al limite pare riduttivo. In pista era comunque il più veloce. Purtroppo per lui il fissaggio approssimativo della protezione per la testa lo ha costretto a rientrare ai box per una sosta supplementare.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 7

Da come si stavano mettendo le cose alla fine è andata di lusso. Il fallo di reazione su Hamilton, giustamente punito, sottolinea comunque un nervosismo che d’ora in avanti sarà fondamentale tenere sotto controllo.



FERNANDO ALONSO – VOTO 7,5

Nonostante guidi il cancello arancione riesce a portare a casa un risultato dignitoso. Il nono posto di Baku va decisamente oltre il potenziale della McLaren, macchina che nel complesso vale la nona fila dello schieramento.