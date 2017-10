F1, pagelle Austin: Hamilton in stato di grazia

23 ottobre 2017

LEWIS HAMILTON – VOTO 9,5

Sabato timbra la pole numero 72, 24 ore più tardi mette le mani sulla nona vittoria stagionale, la quinta negli ultimi sei Gran Premi. Un fenomeno che dal Belgio in poi ha raggiunto lo stato di grazia di chi è consapevole di essere imbattibile. Unico neo la partenza, quando si è fatto impallinare da Vettel.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 8,5

Parte a razzo ma il suo tentativo di fuga va a sbattere contro i limiti attuali della macchina, veloce sì, ma non abbastanza per mettere paura a Hamilton. Seb è bravo comunque a spremere il massimo dal mezzo a disposizione.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 7,5

Soffre nella prima parte della gara poi rintraccia finalmente il passo utile per avvicinarsi ai primi. Una prestazione solida impreziosita dal sorpasso su Bottas.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 8,5

Mette in pista una rimonta fuori media, confermando i numeri di un talento unico. Peccato per la punizione seguita al sorpasso oltre i limiti su Raikkonen. Per il futuro gli servirà affrancarsi dall’ingombrante presenza del padre Jos (voto 3) che potrebbe rivelarsi controproducente.



FERNANDO ALONSO – VOTO 8

Viaggia sempre e comunque sopra i problemi di una macchina dannatamente lenta. Il problema è che i motori Honda sono un disastro anche sotto il profilo dell’affidabilità e Austin è arrivata l’ennesima rottura che ha privato Nando di un meritato piazzamento in zona punti.



DANIEL RICCIARDO – VOTO 7,5

Lotta come un leone prima del ritiro. Il sorpasso su Raikkonen e il duello con Bottas sono sequanze tra le più spettacolari offerte dalla corsa di Austin.