F1, Marchionne: "Mercedes? Va levato il sorriso dalla faccia di questi qui"

3 settembre 2017

"Abbiamo sofferto, la macchina dal Belgio a qui non è migliorata. C'è qualcosa che abbiamo fatto per quanto riguarda l'assetto della vettura che non ha funzionato. Le prove saltate ieri mattina e la mancanza delle qualifiche hanno impattato, oggi la Mercedes era superiore alla Ferrari, non potevamo fare niente. Abbiamo fatto il meglio possibile. Ce la vedremo a Singapore" ha detto Marchionne a fine gara.



Per nulla soddisfatto del terzo posto di Vettel, il presidente della Ferrari non si è consolato pensando ai prossimi Gp, teoricamente favorevoli alla Rossa: "Ma c'è un problema di base che bisogna risolvere perché oggi era quasi imbarazzante vedere la differenza tra Ferrari e Mercedes. Il weekend scorso era diverso, qualcosa abbiamo sbagliato ma non so cosa, bisogna capirlo". L'obiettivo, comunque, resta sempre il Mondiale piloti e costruttori.



Il podio di Vettel ha entusiasmato i tifosi soprattutto visti i risultati nelle qualifiche ma Marchionne non ci sta: "Non importa, dopo la partenza eravamo tutti liberi di correre e la macchina non ce l'ha fatta, si vedeva, ci prendevano quasi un secondo al giro, impossibile. Questa non è la Ferrari, bisogna raddoppiare l'impegno. Va bene che i prossimi circuiti sono più favorevoli, ma non significa un tubo. Bisogna togliere il sorriso dalla faccia di questi qui, mi stan girando le balle" ha sbottato il numero 1 di Maranello.