F1, Marchionne: "Impariamo dagli errori per il 2018"

29 ottobre 2017

È un Sergio Marchionne a tutto campo quello che ha parlato al Mugello in occasione delle finali del Ferrari Challenge: "Ad Austin ho incontrato Liberty Media - ha confessato il numero uno del Cavallino - Abbiamo parlato innanzitutto di limitare i costi, ma gli ho detto chiaramente che non bisogna snaturare la F1 e cambiare il DNA di uno sport nobile. La nostra stagione? Cerchiamo di imparare dagli errori e pensare alle soluzioni giuste da incorporare per i 2018".

Marchionne ammette gli sbagli costati, di fatto, il mondiale 2017 alla Ferrari: "Ho parlato con Zetsche (il presidente Mercedes, ndr) e anche lui ha detto che abbiamo avuto sfortuna. Comunque questo è quello che ci meritiamo, abbiamo fatto degli errori e ce li teniamo. Comunque arriviamo a questo rush finale a testa alta e ci avviciniamo al 2018 con tutte le carte in regola per fare bene".



Uno sguardo ancora più in là è stato dato nel corso di un incontro con i proprietari del Circus: "Io a Liberty Media ho detto che se facciamo le cose per bene sono disposto a parlare di tutto, se vogliamo far diventare la F1 un affare da centro commerciale allora non mi interessa. Ho intenzione di proteggere il coinvolgimento di Ferrari in questo sport, ma non a tutti i costi".



Infine una battuta su Vettel: "È un pilota fenomenale. Se non sapessi che è tedesco penserei che sia un italiano del sud per quanto è emozionale. Però sa gestire bene queste emozioni, è un quattro volte campione del mondo e si vede".