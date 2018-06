F1, Lauda contro Vettel: "Troppo pochi i 5" di penalità"

24/06/2018

Al termine del GP di Francia, Niki Lauda contesta la decisione troppo morbida presa dai commissari nei confronti di Vettel. “Perché abbiano dato a Sebastian solo 5" per un errore tanto grosso non lo capisco - ha attaccato l'attuale presidente non operativo della Mercedes - è troppo poco. Avrebbero potuto dargli molto di più. Cinque secondi non sono niente, ha completamente rovinato la sua gara e quella di Bottas”.