F1 Francia, Vettel: "Errore mio al via, il podio era a portata"

24/06/2018

Sebastian Vettel non si nasconde e si prende le proprie responsabilità dopo il 5° posto nel GP di Francia, condizionato dal contatto in avvio con la Mercedes di Bottas: "È un peccato perché la macchina aveva un buon passo - ha detto il tedesco della Ferrari - Però è stato un errore mio, è stato giusto penalizzarmi. Mi dispiace anche per Valtteri perché gli ho rovinato la gara. Come sarebbe finita? Difficile dirlo, almeno il podio era a portata".