F1, la Red Bull spedisce Kvyat in Toro Rosso

5 maggio 2016

Altro che stop and go di dieci secondi per il doppio tamponamento a Vettel: la punizione per Daniil Kvyat arriva dalla Red Bull che, a quattro giorni dal gp di Sochi, ha deciso di retrocedere il pilota russo nella scuderia satellite della Toro Rosso per il prossimo GP di Spagna. Al suo posto Max Verstappen, il 18enne della motorizzata Ferrari che avrà così l'opportunità di guidare al fianco di Daniel Ricciardo.