F1 Italia, il sosia di Alonso nel paddock di Monza

31/08/2018

Fernando Alonso a passeggio nel paddock e, contemporaneamente, a bordo della sua McLaren per le Libere 1. No, il pilota spagnolo non ha sviluppato il dono dell'ubiquità per correre in più categorie motoristiche. Quello che è spuntato nel parco chiuso di Monza era un sosia, che vista l'incredibile somiglianza nell'abbigliamento e nello stile potrebbe anche aver tratto in inganno qualcuno. A chiarire il dubbio, in ogni caso, è stata la forma fisica dell'abile imitatore, non certo perfetta come quella di Nando. Anche la Mercedes se n'è accorta, ribattezzando "l'altro" Alonso "Foodnando".