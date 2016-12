F1 in Messico, Vettel: "Furioso con Verstappen"

30 ottobre 2016

Sebastian Vettel riassapora la gioia del podio grazie alla penalizzazione inflitta a Max Verstappen: "E' chiaro a tutti quello che è successo, ero più veloce di Max, l'ho messo sotto pressione e lui ha sbagliato. Avrebbe dovuto ridarmi la posizione e non lo ha fatto, facendomi perdere molto tempo nei confronti di Ricciardo. Devo ancora riguardare l'incidente con Daniel, lui a volte è un po' aggressivo ma ci sta, c'era un podio in palio".

"Io e Ricciardo eravamo molto vicini - prosegue Seb - c'è stato un contatto e pensavo di aver forato, sono stato fortunato. Con Max ero molto arrabbiato, alla radio gli hanno detto di darmi la posizione e lui non lo ha fatto. Poi Maurizio mi ha parlato e mi sono calmato per concludere la gara. Non importa della delusione di ieri, oggi abbiamo ribaltato la situazione e senza i problemi che abbiamo avuto avremmo potuto mettere sotto pressione anche le Mercedes".



"Oggi abbiamo sofferto, ma la Ferrari ha dimostrato che quando serve sa fare strategia. Sebastian ha guidato bene e ha meritato il terzo posto". Cosi' il Team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, al termine del Gp del Messico. "La sua e' stata un'irregolarità evidente - spiega - e se avessero deciso in maniera contraria avremmo protestato".