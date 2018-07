F1, Giovinazzi perde il cofano e svela i dettagli della power unit Ferrari

20/07/2018

Antonio Giovinazzi è stato vittima di uno strano contrattempo durante le Libere 1 del GP di Germania. Il collaudatore pugliese, in pista a Hockenheim al posto di Ericsson, ha perso parte del cofano motore della sua Sauber-Alfa Romeo in uscita dalla corsia box, svelando agli occhi delle telecamere i dettagli della power unit Ferrari montata sulla sua monoposto. Episodio curioso per i fan, che hanno potuto ammirare il V6 sviluppato a Maranello, sfortunato per Giovinazzi, che ha perso la prima metà della sessione.