F1 Giappone, Vettel subito a razzo nelle Libere 1

Inizia dunque col piede giusto il weekend giapponese di Vettel. La Ferrari è stata eccezionale non solo in assetto da qualifica, con le gomme supersoft, ma anche nella simulazione del passo gara con le soft, facendo registrare tempi sorprendentemente più bassi di quelli delle Mercedes. Hamilton, che guida la classifica piloti con 34 punti di vantaggio sul tedesco, si è dovuto accontentare del secondo crono della mattinata davanti a Ricciardo e Raikkonen, con i primi quattro piloti racchiusi in meno di mezzo secondo. Decisamente più in difficoltà, ancora una volta, Valtteri Bottas, che alla fine del turno ha accusato quasi un secondo dalla Rossa numero 5. Qualche problemino elettronico ha condizionato la mattinata di Max Verstappen, il trionfatore di Sepang, solamente sesto a oltre un secondo e mezzo.



A poco più di mezzora dal termine del turno un violento incidente che ha coinvolto la Toro Rosso di Carlos Sainz ha costretto la direzione gara a sventolare le bandiere rosse. La pioggia che ha cominciato a cadere nel finale, poi, ha di fatto accorciato i tempi della sessione.



Nei migliori dieci, oltre ai piloti dei tre top team, si sono inserite anche la Force India di Ocon, la Renault di Hulkenberg, la Haas di Grosjean e la McLaren di Vandoorne, ancora una volta bravo a rimanere davanti al compagno di team Fernando Alonso (12°).