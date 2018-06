F1 Francia, Vettel: "Abbiamo dimostrato di avere un buon passo"

Seb ammette di non aver disputato una qualifica strepitosa: "Ho forzato un po' troppo all'inizio e commesso qualche errore. Speravo all'ultimo assalto di miglirorare, recuperare uno o due decimi e stare almeno davanti a Bottas, ma poi si è migliorato anche lui. Comunque sono tranquillo, abbiamo una strategia diversa dalla Mercedes in gara, vedremo come andrà".





Entusiasmo alle stelle per Charles Leclerc, autore della migliore qualifica della sua giovane carriera in F1: "Non ci posso credere - ha detto il monegasco da tempo parte della Ferrari Driver Academy - Gli ingegneri della Sauber hanno capito esattemento quello di cui avevo bisogno. È qualcosa di più che magico, ma questo 8° posto è tanto merito anche del team. Sono rimasti calmi e abbiamo fatto un lavoro strepitoso dopo un venerdi difficile. Non ce lo aspettavamo, puntavamo al massimo al Q2. La gara? Non sarà semplice partire con le gomme più morbide, però provero a fare il masismo".

Altra giornata complicata per: "ll primo tentativo del Q3 non era stato male, poi ho fatto un traverso, forse anche a causa di un pezzo di asfalto rimasto umido . Non andavamo male, il problema è che non sono riuscito a mettere insieme il giro giusto. La strategia gomme? Forse ci potrà aiutare un pochino, ma vedremo domani".