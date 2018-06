F1 Francia, Hamilton: "Oggi tutto facile"

23/06/2018

Lewis ha anche ammesso però che l'ombra della Ferrari è sempre presente: "Quest'anno siamo sempre tutti molto vicin, c'è sempre grande pressione...Oggi però è stata una bella giornata per noi".



Valtteri si è detto felice soprattutto visti i problemi tecnici che lo avevano rallentato molto venerdì pomeriggio: "Lewis ha fatto un bel lavoro, a me ne è mancata un po' la FP2 e poi la FP3 che non si è fatta per la pioggia. Gli aggiornamenti del motore portati qui comunque funzionano alla grande e mi hanno dato buone sensazioni".