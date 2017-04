F1 Bahrain, Vettel: "Buone sensazioni, ma lavoriamo sul passo gara"

14 aprile 2017

Sebastian Vettel sorride al termine della prima giornata di prove sul circuito di Sakhir, ma non nasconde qualche preoccupazione in vista della gara: "Ho delle buone sensazioni sul giro secco, ma c'è ancora da migliorare sul long run. Un altro duello con Hamilton? Spero di sì". Tranquillo Kimi Raikkonen , apparso in forma sul passo dopo la rottoura nelle libere 1: "Il problema al motore non ci preoccupa, per la gara siamo molto sereni"

Vettel è stato il migliore sul giro secco, ma sul passo gara appare ancora un pochino indietro: "Non e' stata la giornata migliore per noi - ha detto il tedesco della Ferrari - La macchina puo' migliorare. Ho delle buone sensazioni sul giro secco, ma entro domani è importante migliorare sul passo gara. Un altro duello con Lewis? Spero proprio di sì, anche se è difficile dirlo oggi". Sul problema che ha causato lo spegnimento del motore della sua SF70H Sebastian non ha molto da dire: "Non so spiegarmelo. Come ho detto alla radio si è spenta improvvisamente. Non c'era alcun danno. Fortunatamente siamo rusciti a riprendere la sessione e fare ancora qualche giro prima della fine". Infine una battuta sulla decisione di Fernando Alonso di correre la 500 miglia di Indianapolis: "Lui è libero di fare quello che vuole, a me non importa. Io preferisco correre qui in Formula 1".



Raikkonen come sempre impassibile al termine delle libere, nonostante il problema meccanico delle libere 1: "Abbiamo girato solo nel pomeriggio a causa della sfortuna avuta nella prima prova. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Non sono preoccupato per la gara, è stato un problema di controllo elettronico, niente di preoccupante".