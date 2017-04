F1 Bahrain, Hamilton: "La Ferrari è più veloce"

14 aprile 2017

Lewis Hamilton non è particolarmente soddisfatto della sua prima giornata di prove in Bahrain: "Il venerdì qui è sempre un po' strano. La prima sessione è sempre sprecata, fa troppo caldo sia per i piloti che per le macchine. Per me è stata una giornata positiva, ma la Ferrari è stata più veloce". Anche del suo passo gara, sul quale è apparso molto forte, non è pienamente convinto: "Dobbiamo guadagnare ancora un paio di decimi".

È un Hamilton abbastanza polemico quello che chiude la prima giornata di prove libere sul circuito di Sakhir: "Una giornata strana? Non dire, il venerdì qui è sempre un po' bizzarro. La prima sessione su questo tracciato è sempre sprecata, lo sappiamo. Correre con quel caldo è dura per la macchina, i piloti e le gomme, che si sciolgono e non ti permettono di imparare nulla. Comunque tutto sommato è stata una buona giornata per noi. La Ferrari è la più veloce però, quindi dobbiamo migliorare. Anche sul passo credo che ci manchino un paio di decimi. Sulla gestione delle gomme posteriori tra l'altro non abbiamo avuto buonissime indicazioni, qui è sempre difficile". Il compagno di team Bottas conferma la vicinanza con le Rosse: "Sia le qualifiche che la gara saranno molto serrate, noi e le Ferrari siamo molto vicini".



Contento Ricciardo, autore del terzo tempo con la sua Red Bull, che però non si fa grosse illusioni: "Secondo me Ferrari e Mercedes domani andranno meglio.Sul passo gara ero lontano più di mezzo secondo dalle Mercedes e credo che sia quella l'indicazione più veritiera. Però per noi è stata una giornata positiva, non è andata male. Forse il caldo ci ha un po' aiutato, erano tutti un po' più lenti".