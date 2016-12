F1, Austin: Rosberg in testa dopo il venerdì di libere

21 ottobre 2016

Rosberg non molla la presa e risponde al tempo fatto registrare da Hamilton nelle libere 1. Al tedesco da qui alla fine dell'anno basta arrivare sempre secondo per laurearsi campione del mondo, ma Nico ha detto di non voler fare calcoli e in pista si è visto. Le temperature si alzano e il circuito diventa più lento, non per le Red Bull che fanno un bel balzo in avanti rispetto alla mattina. Sorprendente il giro di Daniel Ricciardo che rifila sette decimi al compagno di squadra. Sabato scopriremo se è stato solo un exploit isolato, oppure rispecchia il vero potenziale della macchina. In Ferrari sperano nella prima opzione perché la SF16-H si è mostrata abbastanza problematica da guidare in particolare nelle libere 2. Kimi Raikkonen durante la simulazione qualifica va lungo nella penultima curva e nel team radio commenta stizzito: "La macchina funziona male". Vettel riesce a domare meglio la sua monoposto, ma non può essere soddisfatto del risultato di fine giornata. Il fatto che Max Verstappen sia alle sue spalle non è di certo una consolazione. Oltretutto il tedesco è stato richiamato dai commissari per non aver rispettato l'indicazione di passare alla sinistra di un dissuasore posto prima della curva che immette nella corsia box: per lui solo una "reprimenda", la prima della stagione.



Tanto lavoro quindi da fare nella scuderia di Maranello, anche se le rilevazioni della simulazione gara non sono così distanti da Red Bull e Mercedes. Anche sulla lunga distanza il primo sfidante delle due Frecce d'argento sembra essere Daniel Ricciardo. Nei primi dieci ci finiscono come al solito anche le Force India e più a sorpresa le due McLaren.