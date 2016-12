F1, Austin: Hamilton torna in pole

Lewis Hamilton continua a credere nel Mondiale e va a prendersi la pole position del GP degli Stati Uniti con un fantastico giro. Nico Rosberg è battuto di due decimi, mentre per tutti gli altri avversari distacchi abissali. Daniel Ricciardo (3°) e Max Verstappen (4°) non riescono a tenere testa alle due Mercedes, come le Ferrari che finiscono in terza fila. Per Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ritardi che vanno oltre il secondo.

Ci avevano creduto in tanti, ci avevano creduto soprattutto in Red Bull, che ad Austin la scuderia austriaca e la Mercedes se la sarebbero giocata ad armi pari. E invece dalle parti di Stoccarda stavano solo giocando, i tempi delle libere erano stati segnati quasi con il freno a mano tirato. Il famoso bottoncino magico mai come questa volta scava un solco tra le frecce d'argento e gli avversari. Lewis Hamilton è il pilota che riesce a sfruttare meglio questo capolavoro dell'ingegneria e si prende la nona pole position stagionale. Per tutto il weekend il britannico si è mostrato più in palla di Rosberg. Ora c'è da sistemare la partenza per continuare a credere nel terzo titolo mondiale consecutivo.



La Ferrari fa due passi indietro rispetto a Suzuka e chiude le qualifiche con un ritardo quasi imbarazzante, forse il più ampio della stagione. La SF16-H continua a essere nervosa e scivolosa tra le curve statunitensi e parlare di podio in vista della gara è francamente un azzardo. Kimi Raikkonen (+1.132) regola il compagno di squadra Vettel (+1.359) e la cosa più interessante per i ferraristi sarà forse assistere al duello in casa. Anche la Red Bull esce ridimensionata dalle qualifiche di Austin, ma Daniel Ricciardo (+0.510) e Max Verstappen (+0.748) godono di un passo gara che alimenta qualche speranza in più. Buone le prestazioni di Hulkenberg (7°) e Bottas (8°) che si stanno giocando il quarto posto nella classifica costruttori.