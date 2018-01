F1, addio alle ombrelline da questa stagione

31 gennaio 2018

"Durante l'ultimo anno abbiamo osservato diverse aree che avevano bisogno di essere aggiornate - le parole di Bratches - . Se le ragazze in griglia sono state impiegate per decenni come punto basilare dei Gran Premi, crediamo che questa abitudine non sia più in sintonia con i nostri valori, in chiaro contrasto con le norme della società d'oggi. Non crediamo sia una pratica appropriata o rilevante per la F1 e i suoi tifosi".



Insomma, si volta pagina: addio al detto donne e motori. Ma gli appassionati saranno contenti?