F1 Abu Dhabi, Bottas: "L'obiettivo è vincere"

25 novembre 2017

Valtteri Bottas è chiaramente soddisfatto della pole conquistata ad Abu Dhabi: "Sono andato bene. È andato tutto migliorando, giro dopo giro. Ho trovato il tempo ed è stato tutto sotto controllo. Mi sono trovato molto bene con la macchina". Il finlandese, però, non vuole ripetere gli errori di Interlagos: "Anche in Brasile ero in pole non ho vinto, qui l'obiettivo è chiaro". Lewis Hamilton gli fa i complimenti: "Contento per lui".