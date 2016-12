F1 a Yas Marina, Vettel: "Meritiamo il podio"

27 novembre 2016

"Quest'anno ci aspettavamo di più - continua il tedesco - è inutile nascondersi. La delusione è stata grande quando ce ne siamo resi conto e questo ha influito sullo stato d'animo del team. Nelle ultime gare però abbiamo reagito, abbiamo sempre avuto un grande passo, forse anche migliore delle Red Bull. Il nostro problema sono state le qualifiche. Ora gli altri andranno in vacanza, noi dovremo lavorare sodo. Rosberg ha strameritato il titolo, si parla tanto dei guai meccanici di Hamilton, ma anche nel 2008 Lewis ha vinto grazie alla rottura di Massa. Bisogna avere rispetto per il titolo di Nico".



Kimi Raikkonen è invece deluso per la sua prestazione: "Purtroppo non è stata una gran gara, rispetto allo scorso anno abbiamo sofferto un sacco il degrado delle gomme, in particolare le anteriori si consumavano velocemente e non riuscivo ad avere stabilità in curva e velocità sul dritto. Non c'è molto da dire, ho provato a portare l'auto al traguardo senza fare errori, ma non sono mai stato in grado di lottare per superare chi mi precedeva".