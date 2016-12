F1 a Monza, Hamilton: "Monza è fantastica"

2 settembre 2016

Meno positive le sensazioni di Nico Rosberg: "Durante la prima sessione di libere ho sentito la macchina molto bene, ma c'è ancora del lavoro da fare nel bilanciamento. La simulazione qualifica non è andata al 100%. E' bello sapere che correremo qui per altri tre anni". Max Verstappen, richiamato dal direttore di corsa Charlie Whiting sui fatti del Belgio, è consapevole che Monza è un appuntamento ostico per le Red Bull: "Monza è una pista più difficile per noi rispetto a Spa, ma lo sapevamo già. Alla fine comunque è stata una giornata abbastanza buona, abbiamo trovato un buon bilanciamento per tutti e tre i settori". Sulla stessa lunghezza d'onda Daniel Ricciardo: "Veniamo da cinque podi consecutivi e vogliamo migliorare la striscia, qui però sarà più difficile. La Ferrari ha ancora un buon margine di vantaggio. Lavoreremo stanotte e comunque nel long run abbiamo un buon passo".